Одновременно в области продолжается подготовка и к отопительному сезону.

Сейчас оснований для обязательной эвакуации людей с Харьковской области нет, но идет подготовка к разным сценариям.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, введенный на День Независимости круглосуточный комендантский час показал свою эффективность, потому что удалось свести к минимуму риски для гражданских и возможность провокаций со стороны России.

Відео дня:

"Сейчас оснований для обязательной эвакуации нет, но в плановом режиме мы готовимся к разным сценариям. Одновременно идет подготовка и к отопительному сезону, который станет самым тяжелым в истории Украины", - отметил председатель ОВА.

Он также напомнил, что для безопасности детей новый учебный год в Харьковской области будет онлайн.

Как сообщал УНИАН, 26 августа стало известно, что на случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей. Хотя обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области ее готовят в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: