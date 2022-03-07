Это связано со значительным количеством граждан, следующих на автомобильном транспорте в направлении западных областей.

Возле Умани в Черкасской области образовалось скопление машин и замедление движения протяженностью около 20 километров.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

"В связи со значительным количеством граждан, следующих на автомобильном транспорте в направлении западных областей, возле города Умань наблюдается скопление машин и замедление движения протяженностью около 20 километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозу погоды температура ночью составит до 5 градусов мороза. Поэтому спасатели Уманского районного управления установили две палатки для отдыха и обогрева граждан.