Министр внутренних дел отметил, что постоянно растет количество людей, которые возвращаются в Украину и в свои дома.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о том, увеличение каких преступлений прогнозируют в ведомстве в последующие месяцы.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона 13 июля.

По его словам, с начала вооруженной российской агрессии в Украине фиксировалось снижение преступлений, которые совершались. Изменилось полностью количество и качество обращений от граждан, а заявления в основном касались вопросов эвакуации. Сегодня уже можно сравнивать последние месяцы между собой и прогнозировать чего стоит ожидать.

"Пока что, количество обращений от граждан снизилось в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, мы понимаем, что это связано с эвакуацией большого количества людей, которые выехали за пределы Украины, большого количества переехавших в другие районы. Мы понимаем, что в следующих месяцах нас будет ожидать увеличение количества обращений", - пояснил Монастырский.

Министр внутренних дел отметил, что постоянно растет количество людей, которые возвращаются в Украину и в свои дома.

"Фактически там, где деоккупированы города, в каждом населенном пункте - сколько домов, столько заявлений о совершении преступлений. По количеству разрушенных или поврежденных зданий. Это все повлекло отдельное направление расследований наших правоохранителей, прокуроров, СБУ, Нацполиции – это военные преступления", - пояснил Монастырский.

Он добавил, что военные преступления – это весомая часть преступлений, таких на сегодня Национальной полицией уже зафиксировано более 20 тысяч.

Министр внутренних дел отметил, что на сегодняшний день зафиксировано 97 тыс. правонарушений, что на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но сравнение это очень условное, потому что в то же время изменился характер преступности. В частности, увеличилось количество правонарушений связанных с оборотом оружия, которые фиксируются в районах и областях, рядом с которыми происходят боевые действия.

Также он добавил, что количество ДТП уменьшилось в три раза, по сравнению с прошлым годом - это частично связано с выездом большого количества людей за пределы страны.

"Тем не менее, мы понимаем, что как только станут на учет те примерно 300 тысяч автомобилей, которые завезены по нулевой растаможке. Все они также выедут на дороги и количество ДТП, я думаю, будет расти", - пояснил Монастырский.

Министр внутренних дел отметил, что для улучшения уровня безопасности на дорогах и безопасности в городах, предполагается увеличение количества видеокамер наблюдения и напомнил, что для этого уже существует отдельный проект в крупных городах "Безопасный город".

Он добавил, что на сегодня речь уже идет об объединенной сети видеокамер по всей стране, где могут быть задействованы, в том числе и частные камеры наблюдения, чтобы можно было получить быстрый доступ к ним.

"Сегодня мы говорим о проекте "Безопасная страна", где все города должны быть соединены между собой. Чтобы можно было отследить совершение преступлений и быстро раскрыть их. Это особенно важно для преступлений, связанных с угонами автомобилей и кражами из квартир. Это все имущественные преступления, которых на сегодня меньше, но мы понимаем, что они могут увеличиться в следующие месяцы", - констатировал Монастырский.

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