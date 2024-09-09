В правительстве хотят создать Министерство возвращения, но есть большие сомнения, что оно сыграет какую-то значимую роль.

Украина превращается в нацию беглецов. Пока гражданские пытаются выехать за границу в поисках элементарной безопасности и комфорта, солдаты бегут с фронта и становятся дезертирами, стремясь спасти собственную жизнь. Об этом пишет итальянская газета la Repubblica.

Отмечается, что в Украине только за первые 4 месяца года было открыто более 10 тысяч производств по "оставлению воинской части или места службы" и более 7 тысяч за "дезертирство". Виновным в этих преступлениях грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 и 12 лет соответственно.

"Между флагами и лозунгами соцсети текут их кровью. И если по вечерам в Киеве хватает устриц по два евро и шампанского, то не трудно удивиться, почему моральный дух некоторых пехотинцев настолько ослаб, что дезертирство и побег стали большой проблемой для Генерального штаба и правительства", - говорится в публикации.

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Командир батальона Роман Ковалев рассказал одному из украинских изданий, что в пехотных частях сбежали "до 30% солдат". Осознавая всю серьезность ситуации, Верховная Рада декриминализировала первую попытку побега с фронта. Но только при условии, что солдат покается и вернется в строй. Но все знают, что это не решает саму проблему.

Кризис дезертирства на передовой сочетается с другой экзистенциальной угрозой для Украины: демографической. Издание утверждает, что с начала войны страна потеряла 14 миллионов граждан - преимущественно тех, кто нашел убежище за рубежом.

"Потеря "крови", которая охватывает женщин, несовершеннолетних и дезертиров, рискует оставить Украину с нехваткой рабочей силы и долговременным социальным кризисом", - говорится в статье.

Что с этим делать, понятно не совсем. В украинском правительстве хотят создать совершенно новое министерство - Министерство возвращения. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что министра уже выбирают. Но по словам политолога Владимира Фесенко, по меньшей мере 50% выехавших из страны взяли билет в один конец: они уже никогда не вернутся.

Миллионы беженцев - это не политическая проблема, а экономическая. По мере того, как количество активных взрослых уменьшается, сокращаются налоговые поступления, уменьшаются благотворительные сборы на помощь раненым солдатам и семьям погибших.

Как отмечает издание, патриотический дух украинцев, который был высоким в начале конфликта, начал угасать. Опрос фонда "Демократические инициативы" показал, что на фоне снижения доходов и разочарования почти 40% украинцев прекратили жертвовать в пользу вооруженных сил. Коррупция во время мобилизации тоже не способствует оптимистическим настроениям.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, мобилизованные из числа бывших заключенных, которые добровольно ушли на фронт, оказались более мотивированными, чем те, кого ТЦК силой наловили на улицах городов.

"У кого будет больше мотивации - у осужденного, который добровольно принял решение вступить в батальон и был ознакомлен с тем, что его ждет, или у человека, которого, условно говоря, схватили по дороге из хлебного магазина?" - подчеркнул риторически командир подразделения из мобилизованных экс-заключенных.

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