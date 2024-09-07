Канцлер возмущен, что власти в регионах создали слишком много бюрократических преград для украинцев, которые готовы пойти на работу.

Немецкая бюрократия мешает трудоустройству сотен тысяч украинских беженцев, которые имеют востребованную на немецком рынке труда специальность. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с гражданами, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Шольц настаивает на том, чтобы сотни тысяч украинцев начали работать в Германии. Он отметил, что благодаря специальной федеральной программе количество работающих украинцев выросло до более 200 тысяч.

"Но добавилось еще несколько сотен тысяч. Поэтому я хочу, чтобы работа была выполнена", - сказал он.

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В частности Шольц раскритиковал немецкую бюрократию, которая часто мешает трудоустройству украинцев. Он возложил ответственность на региональные власти, которые понасоздавали слишком много органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций работников.

"Это бессмыслица. Мы очень стараемся, чтобы уменьшить количество органов признания. Не может быть так, чтобы из 2 тысяч украинских врачей, которые хотели работать в Германии, разрешение получили только 120", - возмущается Шольц.

Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, многим немцам не нравится, что большая часть украинских беженцев получают помощь от немецкого государства вместо того, чтобы работать.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, правительство Шотландии ради экономии бюджетных средств сократило финансирование ряда социальных программ. В частности, украинским беженцам в Шотландии теперь придется платить 3 фунта стерлингов за обед, хотя раньше они получали его бесплатно.

Также мы рассказывали, что украинцы не могут найти работу в Австрии. Уровень занятости составляет лишь 30%, и большинство украинцев работают в сфере туризма и торговли.

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