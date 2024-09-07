Немецкая бюрократия мешает трудоустройству сотен тысяч украинских беженцев, которые имеют востребованную на немецком рынке труда специальность. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с гражданами, пишет Sueddeutsche Zeitung.
Шольц настаивает на том, чтобы сотни тысяч украинцев начали работать в Германии. Он отметил, что благодаря специальной федеральной программе количество работающих украинцев выросло до более 200 тысяч.
"Но добавилось еще несколько сотен тысяч. Поэтому я хочу, чтобы работа была выполнена", - сказал он.
В частности Шольц раскритиковал немецкую бюрократию, которая часто мешает трудоустройству украинцев. Он возложил ответственность на региональные власти, которые понасоздавали слишком много органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций работников.
"Это бессмыслица. Мы очень стараемся, чтобы уменьшить количество органов признания. Не может быть так, чтобы из 2 тысяч украинских врачей, которые хотели работать в Германии, разрешение получили только 120", - возмущается Шольц.
Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, многим немцам не нравится, что большая часть украинских беженцев получают помощь от немецкого государства вместо того, чтобы работать.
Украинские беженцы в Европе: последние новости
Как писал УНИАН, правительство Шотландии ради экономии бюджетных средств сократило финансирование ряда социальных программ. В частности, украинским беженцам в Шотландии теперь придется платить 3 фунта стерлингов за обед, хотя раньше они получали его бесплатно.
Также мы рассказывали, что украинцы не могут найти работу в Австрии. Уровень занятости составляет лишь 30%, и большинство украинцев работают в сфере туризма и торговли.