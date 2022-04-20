Информация, которая поступит на указанную коммуникационную платформу, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена полицией.

Нацполиция запустила чат-бот для поиска детей, которые исчезли в связи с войной.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Телеграм-канале. Чат-бот доступен по ссылке - @poshukditei_bot

Как отметили в Нацполиции, основной его задачей является упрощение процедуры подачи сведений о ребенке, который пропал без вести и/или связь с которым отсутствует, в органы полиции.

"Информация, которая поступит на указанную коммуникационную платформу, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшее время с принятием соответствующих дальнейших мер", - говорится в сообщении.

Дополнительный способ связи ввели из-за вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины и проведением ими жестких мер геноцида украинского народа, в том числе в отношении детей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 апреля вследствие агрессии Российской Федерации погибло 205 детей, пострадали 373 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: