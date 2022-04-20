Алексей Завгородний вступил в "музыкальный десант".

Украинский артист Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, рассказал о помощи украинским детям во время войны.

Алексей вместе с другими украинскими знаменитостями устраивает концерты для детей, чтобы поддержать их в столь непростое для страны время.

Артист вспомнил, как однажды к нему подошел папа девочки и поблагодарил его за то, что впервые за последнее время увидел улыбку на лице своего ребенка. Такие слова очень растрогали Позитива и он не смог сдержать слез.

"Спасибо вам, что я впервые за эти две недели увидел улыбку своего ребенка", - сказал он. И это еще раз доказывает, насколько важно объединяться и помогать", - вспомнил Позитив в программе "Звездный путь".

Напомним, ранее Позитив объяснил почему Потап до сих пор не вернулся в Украину.

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