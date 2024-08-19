В то же время, эксперт отмечает, что интервал между ударами РФ значительно увеличился.

Российские оккупанты акцентируют свое внимание на работу баллистикой, поскольку такие ракеты сложнее сбивать, пояснил в эфире телемарафона авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Для этого надо больше систем ПВО вроде Patriot, а лучше иметь такую систему, как HAWK. Мы видим, что с определенным интервалом они накапливают вооружение и пытаются наносить (удар, - УНИАН) именно по столице. Следует заметить, что расстояние между обстрелами за счет крылатых ракет Х-101 со стратегической авиации значительно увеличилось - это около месяца. Здесь следует заметить, что не было попыток запустить большое количество ракет, а лишь малым количеством, с одного или двух самолетов отработали россияне", - сказал Храпчинский.

По его словам, это говорит об определенной проблеме России со стратегической авиацией. Ведь хоть у РФ и есть ракеты - применить их в большом количестве они не могут.

Видео дня

"Поступление в Россию корейских ракет позволило им более активно работать именно баллистическими ракетами. Сначала они запускают слабые, менее технологичные ракеты для того, чтобы нагрузить системы ПВО, потом уже работают своими "Искандерами", которые уже несколько лучше этих ракет. И здесь комбинированность атаки по работе заключается больше баллистическими ракетами", - пояснил Храпчинский.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне пресс-офицер бригады "Червона калина" Николай Коваль заявил, что большие потери российских захватчиков затрудняют им продвижение на Покровском направлении.

Между тем аналитики из Института изучения войны считают, что вторжение ВСУ в Курскую область или российские наступления на восточном фронте Украины сами по себе не являются решающими военными операциями, которые помогут выиграть войну. По мнению аналитиков, пока ни одна сторона не имеет достаточно возможностей для проведения отдельных решающих выигрышных операций.

Вас также могут заинтересовать новости: