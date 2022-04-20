В течение последних недель зафиксировано увеличение количества женщин, детей и пожилых людей, которые едут на Родину.

На сегодняшний день 1 млн 100 тыс. граждан вернулись в Украину из-за рубежа с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"С 24-го числа (24 февраля 2022 года - УНИАН) в целом на государственной границе преобладает выезд (граждан Украины за границу - УНИАН) над въездом. Но, если говорить о возвращении наших соотечественников, то по состоянию на сегодня уже 1 млн 100 тыс. наших соотечественников пересекли границу, следуя из-за рубежа. В начале, да, это были преимущественно мужчины, которые отмечали, что они не могут оставаться в стороне в ситуации, которая есть в Украине, и они могут стать в ряды Вооруженных сил Украины или каким-то другим способом помогать государству защищаться от врага", - сказал Демченко.

Он отметил, что в течение последних недель зафиксировано увеличение количества женщин, детей и стариков, которые едут на Родину.

"В течение последних недель мы фиксируем определенное увеличение граждан Украины, которые возвращаются домой, и это уже не мужчины преимущественно, а и женщины, дети и старики. И это те граждане, которые, собственно, до этого спасались от войны, и сейчас они видят, что ситуация по западным областям более-менее спокойная, и они хотят быть на Родине и быть поближе к дому", - отметил спикер ГПСУ.

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