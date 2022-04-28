В Сумах демонтировали памятник гусару, а в Конотопе – Пушкину.

На Сумщине демонтировали первые два монумента, пропагандировавшие русскую идеологию: в Сумах – памятник гусару, а в Конотопе – поэту Александру Пушкину.

Как передает корреспондент УНИАН, в областном центре демонтаж памятника гусару, который был установлен в 2011 году в центре города на пересечении улицы Соборная и переулка 9 мая, осуществили 27 апреля.

Памятник был демонтирован с помощью крана и грузовика.

Также об этом в Facebook сообщил начальник отдела по вопросам дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета Максим Галицкий.

"Ушли из города гусары..." вслед за орками и московским кораблем", – написал чиновник.

Между тем сегодня, 28 апреля, в городе Конотоп Сумской области демонтировали памятник Пушкину.

"В Конотопе демонтировали памятник Пушкину. При демонтаже оторвало голову", – сообщил в Facebook журналист и блогер Александр Рудоманов.

Сотрудник Конотопского института Сумского государственного университета и Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Дмитрий Власенко осуществил фото- и видеосъемку демонтажа. На видео видно, как памятник Пушкину снимают с постамента с помощью двух строительных кранов. При этом голова монумента отпадает от фигуры скульптуры.

Дерусификация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором.

В трех городах Украины уже снесли памятники российскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, историки, активисты и представители местной власти в разных регионах массово подают предложения о переименовании улиц и площадей, связанных с деятелями из РФ. УНИАН собрал самые громкие переименования.

Кроме того, 26 апреля в центре Киева начали демонтировать монумент под Аркой Дружбы народов. Скульптура в виде двух рабочих стоит там с 1980-х годов.

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