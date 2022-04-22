Алексей Данилов отметил, что никто не знал масштабы нападения России.

Украинские власти физически не могли обеспечить эвакуацию населения в преддверии полномасштабной войны. Дело в том, что не было понимания масштабности наступления врага.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

По его словам, Украина была готова к нападению со стороны Российской Федерации.

"Когда люди сидят и размышляют: "Вот надо было эвакуировать!"... Для этого нужно было четко понимать, что это будет именно здесь. Мы должны были эвакуировать всю страну, скажите, пожалуйста? Вот нужно было эвакуировать Бучу. Ну хорошо. А Чернигов нужно было эвакуировать? А Сумы нужно было эвакуировать? А Херсон? А Николаев? Люди, которые это говорят, просто не представляют масштабов и не представляют, как все это работает", - заявил Данилов.

При этом он отметил, что никто не мог представить, что российские военные так будут себя вест гражданским населением.

"Это просто выходит за пределы всякого здравого смысла", - подытожил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население.

В ООН подсчитали, что в Украине от рук российских военных погибли более 2 тысяч гражданских. В частности, среди погибших 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков, а также 71 ребенок и 1039 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

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