Сергея Томку застрелили в его же машине.

Полицейский-предатель Сергей Томка погиб во временно оккупированной Новой Каховке. Его застрелили вечером, 7 июня.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин.

По его словам, Томку застрелили вчера около 15:30-16:00.

Данную информацию подтвердили в так называемом Казачьем союзе "Область войска Донского". По их данным, 26-летнего полицейского-предателя застрелили в его же машине.

Отмечается, что после захвата россиянами Новой Каховки именно он призывал полицейских перейти на сторону российских оккупантов. Захватчики за это Томку "повысили" до замначальника местной полиции. А 5 мая Офис генерального прокурора сообщил ему о подозрении в коллаборационизме.

Как ранее сообщал УНИАН, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Вместе с тем оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россияне планируют 11 сентября. Жители подвода оказывают сопротивление псевдореферендуму.

На днях жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

Вас также могут заинтересовать новости: