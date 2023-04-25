Из зоны вооруженного конфликта эвакуировали более 80 граждан Украины, отметили в ГУР Минобороны.

Из зоны вооруженного конфликта в Судане эвакуировали десятки граждан Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. Отмечается, что в ходе этой спасательной операции, которая проводилась в координации с Офисом президента Украины и Министерством иностранных дел, эвакуированы также граждане двух других стран.

"В условиях непрерывных боев, несоблюдения режима "тишины", отсутствия еды, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов - пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. Всего спасено 138 граждан. Среди них - 35 женщин и 12 детей", - сообщает ГУР.

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В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им оказана необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорого возвращения на родину.

Ситуация в Судане - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 23 апреля стало известно, что из-за обострения в Судане сразу несколько стран решили срочно эвакуировать своих дипломатов из охваченной боевыми действиями страны. На тот момент уже вывезли из Судана весь персонал посольства в Хартуме Соединенные Штаты. При чем сделали это с помощью спецназа.

Вслед за американской стороной эвакуировать людей решили в Великобритании, они уже подготовили свои войска и самолеты, Нидерланды и Франция.

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