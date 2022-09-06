Заместитель министра обороны Украины опровергла популярные фейки о воинском учете женщин в Украине, который должен начаться с 1 октября 2022 года.

1 октября 2022 года украинским женщинам никуда идти не надо.

Об этом отметила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в интервью телеведущей Маше Ефросининой на ее YouTube-канале, отвечая на вопрос относительно воинского учета женщин в Украине.

"Вокруг этой темы много ажиотажа, и это связано с тем, что весной 2021 года были приняты изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Где четко установлено, что женщины, специальности которых находятся в списке, становятся на воинский учет. В законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" говорится, что женщины определенного перечня профессий обязаны встать на воинский учет с 1 октября. Но Генштаб и Минобороны предлагают изменить формулировку на "по желанию". Согласиться на это должна Верховная Рада. И Минобороны, и Генштаб стоят на том, что это должно быть добровольно. Если этого не произойдет, закон отсрочат на год", - пояснила Маляр, добавив, что пока нет необходимости увеличивать количество женщин, состоящих на воинском учете.

Маляр также заверила, что женщин с детьми не могут принудительно заставить вставать на воинский учет и лишить возможности выезжать за границу, чтобы спасти детей.

"Сложно было себе представить до 24 февраля, что женщины будут брать детей и вывозить их от ракетных обстрелов. И тут встает вопрос. Если в семье родители военнообязанные и имеют запрет на выезд за границу, или это мама-одиночка, то таким образом ребенка никто не может вывести. И таким образом мы посягаем на право этого ребенка на жизнь, потому что его никто не может защитить. Поэтому действительно, этот вопрос очень актуален на сегодня. Мы понимаем, что мы не можем женщин принудительно лишать этой возможности, этого права и даже обязательства материнского спасти этого ребенка", - отметила она.

Заместитель министра обороны отметила, что на сегодня нет ни одной женщины в Украине, которая пошла бы на фронт принудительно.

"Мы живем в очень циничном мире, в котором информация — это инструмент зарабатывания денег. Эти площадки и люди, которые публикуют эту информацию, и не только эту, которая интересна, которую будут постить, - для них это заработок. Их ничего не останавливает перед распространением любой информации, которая вредит государству ради того, чтобы даже сейчас, во время войны, они набрали больше подписчиков. С одной стороны, эту тему расшатывают наши пользователи, с другой стороны это выгодно врагу, потому что чем больше здесь у нас информационного хаоса, тем удобнее им проводить свои информационные операции", - пояснила Маляр.

Воинский учет женщин в Украине: что известно

Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включили журналисток, программистов, музыкантов, работниц ресторанов и гостиниц, бухгалтеров и многих других. Приказ распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

22 января 2022 года Минобороны разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин. В частности, в новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение и получение которых предусматривает постановки на воинский учет.

Как сообщал УНИАН, Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановка на воинский учет женщин.

5 сентября законопроект о добровольном постановке женщин на воинский учет прошел комитет ВР, теперь слово за депутатами.

Как заявляла Маляр, опыт развертывания всех военных частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Маляр сообщила, что при этом в ВСУ остается потребность в специалистах по медицине, радиотехнике, пищевым технологиям.

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