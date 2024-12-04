'Частично решит проблему': военный спрогнозировал эффективность закона о СОЧ

Отмечает, что основная причина СОЧ это физическое и психоэмоциональное истощение людей, потому что многие находятся в зоне боевых действий непрерывно почти три года.

Более половины военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ), могут вернуться в армию. Об этом сказал старший офицер отделения психологической поддержки персонала 68 отдельной егерской бригады Роман Городецкий в эфире "Радио Свобода".

По его словам, принятый Верховной Радой Украины закон по решению проблемы СОЧ улучшит ситуацию с возвращением в армию тех военных, которые ранее ушли в СОЧ.

"Основная причина того, что военнослужащие идут в СОЧ, всем известна - это физическое и психоэмоциональное истощение. Большинство военнослужащих находятся в зоне боевых действий непрерывно уже почти три года, то есть с начала полномасштабного вторжения. Не у всех военнослужащих всегда была возможность проходить психологическое или физическое восстановление", - отметил Городецкий.

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По его словам, увеличение случаев СОЧ в 2024 году можно объяснить тем, что ситуация на фронте более критическая, люди очень истощены, им нужен отдых, но не все бригады могут себе это позволить.

"У каждого дома есть родители, дети, родственники, с которыми он проводит не так много времени как бы хотели. Также у каждого военнослужащего могут появиться какие-то бытовые проблемы в семье, которые он хотел бы решить, а ситуация на фронте такова, что трудно идти в отпуск, потому что отсутствие военного может негативно отразиться на подразделении", - добавил он.

Городецкий считает, что не будет 100 процентного возвращения тех, кто самовольно оставил часть.

"Ожидаю, что процентов 50, как минимум, вернется, поскольку большинство военнослужащих просто боялись возвращаться в подразделения, в частности, по каким-то причинам в то, где они служили. Это частично решит проблему в отношении тех людей, которые уже на сегодня ушли в СОЧ. Но это не решит проблемы СОЧ в будущем", - добавил он.

По его словам, СОЧ был одним из факторов проблем на фронте, в частности территориальные потери за последние месяцы, но не основным. По его словам, среди других причин - недостаточная укомплектованность подразделений боеприпасами, техническими средствами, а также недоукомплектованность бригад людьми, потому что это увеличивает нагрузку в подразделении, потому что военнослужащему приходится выполнять обязанности за нескольких человек.

Закон о СЗС - последние новости

Как сообщал УНИАН, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства. Согласно закону, военнослужащие, которые впервые стали дезертирами или самовольно оставили место службы, и вернутся в воинские части до 1 января 2025 года, освобождаются от наказания и будут получать денежное обеспечение. О возвращении беглецов воинские части обязаны информировать правоохранительные органы.

Пресс-служба Специализированной прокуратуры Южного региона сообщила, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, введением военного положения и проведением всеобщей мобилизации существенно увеличилось количество военных уголовных преступлений, связанных с самовольным оставлением места службы и дезертирством. Законодательство предусматривало только реальное наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет военнослужащим, самовольно оставившим воинскую часть или совершившим дезертирство.

Сказано, что закон дает возможность вернуться военнослужащим, которые впервые сбежали с места службы или поля боя. Им надо до 1 января прибыть в соответствующие воинские части или места службы и заявить о намерении вернуться для дальнейшего прохождения службы. Кроме того, указанные военнослужащие должны проинформировать об этом соответствующие специализированные прокуратуры в сфере обороны, территориальные управления Государственного бюро расследований, органы Национальной полиции или Территориального управления Военной службы правопорядка.

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