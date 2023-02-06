На фотографии - настоящая эмоция украинского защитника.

Фотография из недавнего обмена военнопленными поразила каждого украинца. В кадре освобожденный из плена военный Максим Колесников искренне смотрит на яблоко, ведь почти год не пробовал свежих фруктов.

Момент поймал с помощью телефона Андрей Качор - сотрудник координационного штаба обращения с военнопленными. В эфире "Сніданку з 1+1" он рассказал, как ему удалось сделать такую фотографию.

Невероятной истории фото нет, но Андрею удалось зафиксировать первые шаги освобожденных из российского плена украинских защитников. Тогда, по его словам, было много символических моментов.

Качор объяснил, почему это фото так задело украинцев: на нем - настоящая эмоция защитника нашей страны:

"Представьте, мужчина 8 месяцев ест какой-то комбикорм, которым кормят россияне. А тут видит нормальные фрукты, конечно, он испытывает неподдельные эмоции. Поэтому фото получилось таким настоящим".

Фото с военным и яблоком тронуло украинцев

Сразу после обмена уже на подконтрольной Украине территории военный Максим Колесников, в прошлом киевский ресторатор, взял в руки яблоко и признался - месяцами не видел свежих фруктов. "Впервые за год ем свежий фрукт! Это даже страшно", — сказал он.

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