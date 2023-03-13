Во время одного из допросов у пленных взяли отпечатки пальцев, ДНК-тест и просканировали лицо.

Военнослужащий Максим Колесников, ставший известен за кадром с яблоком во время возвращения 116 украинских военных, рассказал об ужасах, которые ему пришлось пройти в российском плену.

Колесников, пишет NV, до полномасштабного вторжения работал в киевской компании маркетологом. У него есть жена и две дочери. В войско мужчина записался 24 февраля 2022 года.

В марте того года Колесникова и других воинов, оборонявших Киевскую область, взяли в окружение, а затем - в плен. Отправили бойцов в Брянское СИЗО.

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"В начале из всех пленных, из того, что мы слышали из разговоров в коридорах, было примерно 60% гражданских и 40% военных, то есть гражданских было больше. Там нас удерживали на условиях строгого режима. Сначала очень долго не работало отопление, было очень-очень холодно. Это же был конец марта, но там еще снег был, даже в мае было холодно", - вспоминает Колесников.

Во время одного из допросов у пленных взяли отпечатки пальцев, ДНК-тест и просканировали лицо: "Проверяли нас по каким-то своим базам где-то месяц-полтора. А потом повторились два тех же допроса, и нам дали протоколы этих допросов почитать и подписать. Мы проходили как свидетели по их делам, то есть там не было ничего о том, что мы военнопленные, а свидетели. Там же фиксировалось место допроса, так мы узнали, где находимся, когда начали читать эти протоколы".

Кормили, признался Колесников, военнопленных ужасно.

"Например, утром не могли есть ничего, кроме хлеба, остальное просто выливали. Съедали хлеб и немного чая, которого давали литр на 14 человек. Кто-то спросил, почему так мало чая. Пришли и со словами "кому тут мало чая?" Избили тех, кто просил еще чай. И вообще били достаточно часто",-рассказал экс-пленник.

На любые вопросы бойцов ВСУ о том, что происходит снаружи, российские оккупанты сначала отказывались отвечать.

"Нам не говорили ничего, кроме того, что "спецоперация" проводится согласно плану и все у них хорошо вроде. А также (рассказывали) о том, что Польша почти напала на Украину, и вот они вроде уже почти договорились с ней, как разделить Украину... Вот когда они захватили Мариуполь, то об этом они нам рассказывали охотно и были очень горды по этому поводу...", - добавил Колесников.

День пленных состоял из подъема, завтрака, утренней проверки, обеда. "В промежутках они очень не хотели, чтобы мы спали, и постоянно это проверяли. Иногда получалось найти какое-то место немножко передохнуть, но это было до того, как стало холодно, ведь в таких случаях спали на полу, а с конца октября в камере стало очень холодно. Кое-кто мог вздремнуть на корточках", - сказал Колесников.

Однако типичным было принуждать украинских военных петь российские песни: "И это, кстати, часто бывало, типичный день - они заставляют петь несколько раз свой гимн, потом еще "катюшу", "день победы", это три песни, которые почему-то входили в привычную программу".

"На прогулку однажды в мае вывели и где-то до середины июля не выводили. Затем с середины лета выводили на 5-6 минут во двор. Но приказали, что если кто-то нас спросит, то мы должны ответить, что на прогулке бываем не менее часа, на случай какой-то проверки. Они несколько раз сами провоцировали, проверяли, что мы будем отвечать. И если ты не говоришь, что гулял больше часа, то надо было, например, присесть 200 раз", - ответил Колесников.

История с яблоком - в сети завирусился щемящий кадр с военным

Во время возвращения домой после многомесячного российского плена боец ВСУ Максим Колесников взял в руки яблоко и признался, что месяцами не видел свежих фруктов. "Впервые за год им свежий фрукт! Это даже страшно", - сказал защитник.

Эмоция военного тронула и прессу, и сеть. Поэтому кадр с Колесниковым ожидаемо "завирусился".

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