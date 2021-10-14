Согласно указу, Кабинет министров должен безотлагательно принять меры по выплатам.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны".

Об этом сообщает Офис президента.

Этот документ предусматривает, что Кабинет министров должен безотлагательно принять меры по выплате:

надлежащего денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в полном объеме,

одноразового премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

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Также правительство должно внести до 31 декабря на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

"Кабмин должен ежеквартально информировать о реализации мер по социальной защите ветеранов войны и семей погибших. Кроме того, правительство совместно с областными госадминистрациями и КГГА должны обеспечить создание к концу 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны", – говорится в сообщении.

Напомним, Министерство обороны 11 и 12 октября направило почти 3,7 млрд грн на погашение задолженности из одноразовых дополнительных видов денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава и другие направления.

До этого сообщалось, что военным задолжали более 1,5 миллиарда гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц