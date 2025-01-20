Для этого достаточно сгенерировать штрихкод в приложении и показать его оператору отделения.

Украинская компания "Новая почта" присоединилась к национальной программе поддержки военнослужащих в приложении "Армия+". Отныне украинские военные всего за 1 гривню будут получать посылки от компании в прифронтовые регионы. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко на своей Facebook-странице.

"Теперь в разделе Плюсы защитники и защитницы могут отправлять и получать грузы до 30 кг в прифронтовых отделениях всего за 1 гривню! А именно - в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - отметила Черногоренко.

По ее словам, для этого достаточно сгенерировать штрихкод в приложении и показать его оператору отделения. За месяц можно использовать до трех штрихкодов.

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Приложение "Армия+": что известно

Как сообщал УНИАН, в приложении украинские военные могут приобрести билеты на поезд из специального резерва для бойцов ВСУ. Воины могут покупать билеты онлайн, которые доступны только для них. Такие билеты доступны от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

В Минобороны также сообщали, что в "Армии+" появилась возможность написать рапорт на возвращение на службу после самовольного оставления части (СЗЧ). В течение 24 часов после подачи рапорта военный получит сообщение о том, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении "Армия+" должно появиться военное удостоверение уже в этом году.

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