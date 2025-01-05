По словам заместителя министра оборона, такая функция будет запущена после реализации единого реестра военнослужащих.

В приложении "Армия+" в этом году должно появиться военное удостоверение. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью блогеру Сергею Стерненко.

"Это будет единый электронный документ для всех военных. И в "Армии+" будет военное удостоверение с фотографией, званием, должностью. Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих", - заверила она.

Черногоренко отметила, что законопроект, который позволит запустить этот реестр, уже прошел два чтения в Верховной Раде и ждет подписи президента Украины Владимира Зеленского.

"Только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года, фактически до июня, мы реализуем военное удостоверение", - добавила она.

Приложение "Армия+" - последние новости

Ранее стало известно, как военным купить билеты на поезд через приложение "Армия+". Известно, что теперь воины могут покупать билеты онлайн, которые доступны только для них.

Также в Минобороны заявили, что военные могут вернуться из СВЧ через "Армию+". Отмечается, что в течение 24 часов после подачи рапорта военный получит сообщение о том, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва.

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