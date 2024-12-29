Такие билеты доступны от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

В приложении "Армия+" украинские военные могут приобрести билеты на поезд из специального резерва для бойцов ВСУ. Об этом напомнили в Силах территориальной обороны ВСУ и рассказали, как это сделать.

Отмечается, что воины могут покупать билеты онлайн, которые доступны только для них.

Как купить билеты через приложение "Армия+":

сначала откройте приложение;

приобрести можно до четырех билетов одновременно из спецрезерва;

можно выбрать поезда, следующие из/в города, которые приближены к зоне боевых действий;

во время поиска будут отображаться свободные места на такие рейсы.

"Билеты из спецрезерва доступны от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции. Обязательно сохраните билет: сделайте скриншот или отправьте его на электронную почту, ведь из-за защиты данных он не будет сохраняться", - добавили в сообщении.

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Приложение "Армия+" - последние новости

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в приложении "Армия+" теперь возможны переводы для воинов Нацгвардии. По его словам, по состоянию на 15 декабря было уже 3607 положительных решений о переводах для наших воинов Вооруженных Сил Украины.

В то же время в Минобороны ранее сообщали, что военным отклоняют рапорты на перевод через "Армия+. По информации министерства, 70% рапортов отклонили из-за некачественных фото документов, отсутствие всех копий страниц с военного документа и подачу рекомендательного письма старого образца.

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