Во Львовской области к ВНО не допустили 32 учителей из-за выявления коронавируса

Учителей, у которых обнаружили болезнь к проведению ВНО не допустили. Такие меры введены, чтобы обезопасить учеников от заражения

Во Львовской области на COVID-19 протестировали всех учителей, которые должны присоединиться к сдаче ВНО. В результате заболевание обнаружили у 32 преподавателей.

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Об этом на странице в соцсети сообщил мэр Львова Андрей Садовый. К тому же, чиновник подчеркнул, что тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) прошли 1645 преподавателей школ. Учителей, у которых обнаружили болезнь к проведению ВНО не допустили. Такие меры мэрия провела, чтобы обезопасить учеников от заражения.

"Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, которые привлечены к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни. Наш долг сделать все необходимое, чтобы дети думали об учебе, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания, которая продлится до 17 июля. Сегодня будущие абитуриенты будут сдавать тесты по математике.Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня; по физике — 2 июля; по испанскому, немецкому, французскому языкам — 6 июля; по английскому языку — 7 июля; по истории Украины — 9 июля; по биологии — 13 июля; по географии — 15 июля; по химии - 17 июля. Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

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