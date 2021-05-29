Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что после долгих споров в городе решили построить первый крематорий.
Об этом он написал в Facebook.
"Во Львове будет крематорий. Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремированным. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен возле Голосковского кладбища", - сообщил Садовый.
Он также пообещал, что в июне будет объявлен архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.
При этом Андрей Садовый добавил, что согласно закону, крематорий должен возводиться на коммунальной земле и быть собственностью общины города, поэтому работа будет основана по принципу государственно-частного партнерства.
Садовый отметил, что львовяне зарегистрировали петицию по строительству крематория, но работа уже началась.
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