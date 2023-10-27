Священнослужитель УГКЦ Юстин Бойко считает, что вина отцов церкви есть явной.

Руководство церкви святого Андрея (УГКЦ) во Львове хотят уволить за то, что разрешили снимать скандальный клип писателя и музыканта Сергея Жадана и певицы Кристины Соловий в стенах храма. Об этом в эфире "Говорит Великий Львов" заявил священнослужитель, доктор богословия и патристических наук, УГКЦ Юстин Бойко.

Он отметил, что в церкви будет реформа, и этот вопрос назрел не сегодня.

По его словам, отцы Василианы понимают, что должны извлечь урок из этой ситуации, впрочем хотят сделать все взвешенно, поскольку это была откровенная провокация.

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"Вина отцов церкви Андрея является явной. Они нарушили, кроме принципов моральных, принцип церковного права, который говорит, что церковь нельзя использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", - сказал Бойко.

Детали скандала из-за клипа на песню "Сердце" Соловий и Жадана

Недавно Кристина Соловий и Сергей Жадан выпустили совместный клип на песню "Сердце", вокруг которого сразу же вспыхнул скандал. Часть его съемок проходила в церкви святого Андрея во Львове. По сюжету, певица сидит в кресле в центре храма в откровенном красном платье, а потом встречается там с Жаданом. Также в клипе можно увидеть кадры других пар, в частности однополых, одна из них целуется.

В церкви заявили, что клип необходимо удалить из сети, поскольку он "пропагандирует антихристианские ценности". Там также утверждали, что ранее их ознакомили с другим сценарием работы.

Комментируя реакцию церкви, певцы заявили, что никакого святотатства в работе не закладывалось. А Соловий и вовсе сняла с себя ответственность за этот клип, заявив, что это была идея Жадана.

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