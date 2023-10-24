Он сказал, что не видит в клипе ничего такого, чтобы свидетельствовало об "антихристианском" поведении.

Недавно Кристина Соловий и Сергей Жадан выпустили совместный клип на песню "Сердце", вокруг которого сразу же разгорелся скандал.

В кадре показаны две целующиеся девушки. Это вызвало бурю возмущений у церкви святого Андрея Первозванного, где снимался клип. Более того, она потребовала удалить видеоролик из сети.

Однако священник УГКЦ, отец Назарий Заторский встал на защиту Соловий и Жадана. Он сказал, что в данном клипе не увидел признаков "антихристианского" поведения в церкви.

"Две целующиеся там девочки делают это не в церкви и даже не на ее фоне. Поэтому требование убрать клип, потому что там в одном из кадров фигурирует поцелуй однополой пары, а в другом – кадры из церкви, это из той же серии, что требовать изгнать из Львова всех представителей ЛГБТ, потому что во Львове есть храмы, которые все эти лесбо-геи оскверняют присутствием в одном пространстве", – написал отец Назарий в своем блоге на сайте Zaxid.

Он добавил, что сейчас львовяне своим поведением создают "стиль агрессивных религиозных фанатиков", а сам Львов считается "центром инквизиции". К примеру он навел слова Соловий о том, что она боится возвращаться во Львов, чтобы ее не сожгли на костре за этот клип.

"Наша согражданка, молодая девушка, боится возвращаться в родной город, потому что полушутя, а полусерьезно боится публичной расправы. Вы такой славы хотели для нашего города?" – спросил священнослужитель.

Кроме того, отец Назарий добавил, что из-за таких высказываний ему начали поступать угрозы. Он говорит, что его могут лишить сана.

Напомним, ранее Жадан и Соловий отреагировали на скандал вокруг клипа "Сердце".

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