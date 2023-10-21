Они заявили, что никакого святотатства в этой работе не заложено.

Вчера состоялась премьера нового клипа Сергея Жадана и Кристины Соловий на песню "Сердце". Ролик снимали в церкви и показали кадр, на котором целуются две девушки. В связи с этим начались жаркие дискуссии.

Церковь уже заявила, что клип необходимо удалить из сети, поскольку он "пропагандирует антихристианские ценности".

Не промолчали в данной ситуации и сами артисты. Как оказалось, они предвидели скандал. В программе "20:23" они рассказали, что церковь – это метафора. Никакого святотатства в работе не закладывалось.

"Клип снимался в церкви. Но в этом не было ничего ни антиклерикального, ни провокативного. Церковь там как определенная метафора. Метафора определенного общественного опиния. И вообще общественного мнения", - сказал Жадан.

Соловий и вовсе сняла с себя ответственность за этот клип. Она заявила, что это была идея Жадана.

"Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на святую Галицию и не хочу быть сожженной на публичном костре… Церковь – это метафора и никакого святотатства в этой работе не заложено", - добавила Соловий.

Напомним, ранее Кристина Соловий похвасталась стройными ножками в легком платье.

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