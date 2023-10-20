В сети продолжаются споры.

Во Львове возник скандал из-за клипа группы "Жадан и Собаки" и Кристины Соловий, который снимали в церкви святого Андрея Первозванного.

Клип на песню "Сердце" сегодня опубликовали на YouTube. По сюжету, певица встречается с Сергеем Жаданом в церкви. Также в клипе можно увидеть кадры других пар, в частности - однополых. "Композиция "Сердце" - манифест любви к миру, которая прорастает из честности и понимания его недостатков и пороков. Это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость", - говорится в описании клипа.

Церковь уже заявила, что клип необходимо удалить из сети, поскольку он "пропагандирует антихристианские ценности". В церкви говорят, что ранее их ознакомили с другим сценарием работы.

"Хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа "Сердце", с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были проинформированы", - говорится в заявлении на Facebook.

Скандалы вокруг Жадана и Соловий

Напомним, ранее в сети появилась информация, что украинский писатель разводится со своей женой. Уже со временем появились слухи об отношениях между Жаданом и Кристиной Соловий. В сети вспоминали клип Соловий на песню "Юность", в котором была сцена поцелуя с писателем.

В одном из интервью певица сказала, что "никогда не говорила о своей личной жизни и не собирается" этого делать.

Вас также могут заинтересовать новости: