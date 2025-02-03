Откладывается конечная дата прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годными до 5 июня.

В Верховной Раде на финальной стадии рассмотрения находится законопроект, который продлевает срок прохождения военно-врачебной комиссии (далее - ВЛК - "військово-лікарська комісія") ограниченно годными на четыре месяца. В эфире телемарафона спикер министерства обороны Украины Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал изменения, которые будет предусматривать новый законопроект.

По его словам, срок прохождения военно-врачебной комиссии временно годными лицами откладывается до 5 июня.

На данный момент повторное ВЛК прошли порядка 20-27 процентов от тех, кто должны были это должны были сделать до 5 февраля, сообщил он.

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Представитель Минобороны отметил, что невыполнение или несвоевременное выполнение новой нормы будет квалифицировано как административное нарушение.

По словам Лазуткина, по тому законопроекту, который сейчас находится уже на финальных стадиях рассмотрения, не предусмотрено, что должна прийти повестка с направлением на ВЛК. То есть, "люди сами должны появиться в ТЦК и СП и получить направление на военно-врачебную комиссию или сделать это в цифровом приложении "Резерв+".

Представитель Минобороны отметил, что забронированным ограниченно годным также стоит пройти повторную военно-врачебную комиссию. "Норма закона для всех", - подчеркнул Лазуткин.

Что еще известно о прохождении ВЛК для ограниченно годных

Как сообщал УНИАН, ТЦК не будут штрафовать ограниченно годных, которые не пройдут ВЛК до 5 февраля. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук отметила, что "соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде под номером 12457", на совещании договорились о необходимости безотлагательного внесения следующих изменений в законодательство: повторное прохождение ВЛК должно стать необязательным для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью; дедлайн для прохождения ВЛК ограниченно годными гражданами должен быть перенесен с 5 февраля на 5 июня.

Стоит напомнить, что в прошлом году Верховная Рада приняла ряд важных изменений в законы о воинском учете и мобилизации. От так по новым правилам военнообязанные граждане, которые попали в категорию "ограниченно годный" должны повторно пройти повторную ВЛК (военно-врачебную комиссию) и комиссия определит их пригодность к службе.

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