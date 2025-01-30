В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о том, что конечный срок прохождения ВВК переносится с 5 февраля на 5 июня.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут штрафовать и не будут разыскивать тех ограниченно годных военнообязанных лиц, которые не успеют пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля. Об этом сообщила в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

По ее словам, в ОП состоялось рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК ограниченно годными лицами. Участие в совещании принимали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич.

В частности, участники совещания договорились о необходимости безотлагательного внесения следующих изменений в законодательство:

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повторное прохождение ВВК должно стать необязательным для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью;

дедлайн для прохождения ВВК ограниченно годными гражданами должен быть перенесен с 5 февраля на 5 июня.

"Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде сегодня под номером 12457", - отметила Верещук.

Вместе с тем, во время совещания обсуждались вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК.

"Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена по принадлежности", - подчеркнула Верещук.

Она обратилась к МОУ, Минздраву и другим касательных ведомств с просьбой взять на особый контроль процесс информирования людей, формирование электронных и бумажных направлений, доведение соответствующих графиков в ВВК и тому подобное.

Прохождение ВВК для ограниченно годных

Как писал УНИАН, весной прошлого года Верховная Рада приняла ряд важных изменений в законы о воинском учете и мобилизации. Среди прочего тогда была отменена категория ограниченно годных к военной службе. Поэтому те военнообязанные граждане, которые подпадали под эту категорию, согласно новым правилам должны были повторно пройти ВВК, чтобы та уже отнесла их или к категории годных, или к окончательно непригодным.

Тогда же был установлен срок, в который ограниченно годные должны были бы пройти военно-врачебную комиссию - с 4 мая 2024 по 4 февраля 2025 года. Тем, кто не пройдет ВВК в определенные сроки, грозил штраф за нарушение правил воинского учета.

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