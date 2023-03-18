Российский диктатор или один из его двойников приехал в Крым к годовщине аннексии.

Российский диктатор Владимир Путин приехал в оккупированный Крым. Об этом сообщают местные местные паблики в соцсетях.

Утверждается, что разыскиваемый гаагским судом международный военный преступник приехал осмотреть школу искусств и детский центр "Корсунь" в захваченном Севастополе.

На опубликованных кадрах видно, что диктатор заметно прихрамывает во время пешей прогулки. Также хорошо заметны странные залысины на голове – возможные признаки проведения химиотерапии.

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Официально цели визита в Крым не заявлены. Вероятно, поездка приурочена к годовщине аннексии полуострова.

Российская аннексия Крыма

Россия захватила Крым в конце февраля – начале марта 2014 года, использовав для этого регулярные войска без опознавательных знаков. 16 марта оккупанты провели незаконный псевдореферендум о вхождении полуострова в состав РФ, а 18 марта на основе "результатов" этого псевдоголосования Россия документально оформила захват украинской территории.

Российскую аннексию Крыма не признала ни Украина, ни остальное мировое сообщество. Только центральноамериканское государство Никарагуа официально заявило, что признает "вхождение Крыма в состав России". За это Украина ввела санкции против Никарагуа.

В настоящее время оккупанты активно готовятся к будущей обороне Крыма, который, вероятно, будет освобожден раньше, чем Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов уверен, что освободить полуостров военным путем легче по географическим причинам.

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