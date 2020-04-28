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Весенний призыв в армию: в ВСУ допускают еще один перенос

12:13, 28 апреля 2020
Общество
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В ВСУ задумались о переносе весеннего призыва / фото president.gov.ua

Читайте такжеУкраинских призывников будут допускать в ряды ВСУ только после обсервацииОб этом заявил главный эпидемиолог ВСУ Николай Олым, пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что это возможно только на короткий срок, а не на 2021 год.

«Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому что за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.

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