Весенний призыв в армию: в ВСУ допускают еще один перенос

По словам эпидемиолога Вооруженных сил, перенос возможен, но только на короткий срок.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) допускают повторный перенос весеннего призыва.

Читайте такжеУкраинских призывников будут допускать в ряды ВСУ только после обсервацииОб этом заявил главный эпидемиолог ВСУ Николай Олым, пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что это возможно только на короткий срок, а не на 2021 год.

«Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому что за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.