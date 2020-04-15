Сроки весеннего призыва граждан на срочную военную службу перенесены

Этой весной призыв в армию будет проводиться с мая по июль.

Для исполнение указа президента Владимира Зеленского от 23 марта 2020 № 103/2020, Кабмин перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.

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Соответствующее распоряжение принято на заседании Правительства 15 апреля.

В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.

Так, в мае-июле 2020 году в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования будет призвано 16 тыс. 460 человек. В частности, ряды Вооруженных сил пополнят 9 тыс., Нацгвардии - 5 тыс. 460, Госпогранслужбы - 1 тыс. 300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.

Это решение правительства обеспечит выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Владимир Зеленский отсрочил весенний призыв на май-июль 2020 года.