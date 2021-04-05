Виновник ДТП сейчас находится во Франции.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова вместе с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко встретилась с матерью двоих девочек, которые погибли в результате жуткого ДТП в июле 2020 года на дороге «Киев-Чоп» в районе города Броды.

Об этом генпрокурор сообщила на своей странице в Facebook.

По данным следствия, гражданин Франции, который был за рулем автомобиля и в котором ехали девочки грубо нарушил правила дорожного движения во время обгона, в результате чего произошло столкновение.

Сейчас водитель находится на территории Французской Республики.

«Мы уже направили ходатайство о приобщении во Французскую Республику, в котором просим провести ряд следственных действий, в частности, вручить водителю уведомление о подозрении, допросить его в качестве подозреваемого на территории Франции и вручить повестку о вызове в Украину для проведения следственных действий», – сообщила Венедиктова.

По ее словам, Офис генпрокурора попытается задействовать дипломатические каналы:

«Это дело чести украинских правоохранителей – показать, что мы защищаем справедливость в отношении наших украинских граждан в любых юрисдикциях и всеми доступными для нас способами».

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Автор: Катерина Шварц