Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова вместе с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко встретилась с матерью двоих девочек, которые погибли в результате жуткого ДТП в июле 2020 года на дороге «Киев-Чоп» в районе города Броды.
Об этом генпрокурор сообщила на своей странице в Facebook.
По данным следствия, гражданин Франции, который был за рулем автомобиля и в котором ехали девочки грубо нарушил правила дорожного движения во время обгона, в результате чего произошло столкновение.
Сейчас водитель находится на территории Французской Республики.
«Мы уже направили ходатайство о приобщении во Французскую Республику, в котором просим провести ряд следственных действий, в частности, вручить водителю уведомление о подозрении, допросить его в качестве подозреваемого на территории Франции и вручить повестку о вызове в Украину для проведения следственных действий», – сообщила Венедиктова.
По ее словам, Офис генпрокурора попытается задействовать дипломатические каналы:
«Это дело чести украинских правоохранителей – показать, что мы защищаем справедливость в отношении наших украинских граждан в любых юрисдикциях и всеми доступными для нас способами».
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