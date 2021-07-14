Песенный фестиваль финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России.

Ведущая телеканала "Первый независимый" с пула подсанкционных "каналов Медведчука" Диана Панченко откроет музыкальный фестиваль в Витебске "Славянский базар".

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я еду на Славянский базар. Да, в Витебск, в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в роли ведущей вместе с коллегами из России и Беларуси. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики", – написала она.

Ранее от возможного участия в конкурсе отказались Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский. После этого, организаторы фестиваля объявили ведущей режиссера-постановщицу ансамбля песни и танца ВСУ Оксана Антонюк. Впрочем, сама Антонюк сказала, что не получала приглашения от фестиваля.

Читайте такжеБывший "слуга народа" похвалил Путина за статью об украинцах и назвал россиян "братским народом"Также от участия в "Славянском базаре" отказался ряд артистов, в частности украинских.

"Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не вправе давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена – обострение отношений не принесет пользы ни нам, ни белорусам", – высказалась ведущая.

Панченко добавила, что "Первый независимый" будет транслировать белорусско-российское событие.

Песенный фестиваль финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Кроме того, он проходит под патронатом Александра Лукашенко.

При этом Украина и страны ЕС не признают Лукашенко легитимным президентом в связи с политическими преследованиями и силовым разгоном протестов в Беларуси в 2020 году.

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Автор: Яна Ставская