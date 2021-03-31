Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания на днях заявил, что постоянный комментатор, "голос" украинского Евровидения Тимур Мирошниченко, уволился из "Суспільного" ради поездки на "Славянский базар в Витебске".
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Об этом сообщает РБК-Украина.
"Тимур Мирошниченко точно не поедет и не будет комментировать Евровидение на "Суспільном" - он написал заявление на увольнение по своему желанию. Думаю, именно потому, что принял предложение "Базара" и понимал, что реакция компании будет отрицательной. Но это мои догадки - факт в том, что заявление подписано", - заявил Аласания.
Отметим, что песенный фестиваль финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Кроме того, он проходит под патронатом Александра Лукашенко. При этом Украина и страны ЕС не признают Лукашенко легитимным президентом в связи с последними событиями в стране.
В свою очередь телеведущий Тимур Мирошниченко ответил, что не поедет на "Славянский базар" и продолжит комментировать Евровидение.
"Славянский базар. Я более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история про музыку. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглись настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам", - написал Мирошниченко.
Но на этом спор не закончился. Аласания отметил, что Мирошниченко заявлен в программе "Базара" в Минске. А затем он высказал свою радость по поводу того, что Тимур все же отказался от участия в фестивале.
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