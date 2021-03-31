Тимур Мирошниченко может перестать комментировать песенный конкурс "Евровидение".

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания на днях заявил, что постоянный комментатор, "голос" украинского Евровидения Тимур Мирошниченко, уволился из "Суспільного" ради поездки на "Славянский базар в Витебске".

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Об этом сообщает РБК-Украина.

"Тимур Мирошниченко точно не поедет и не будет комментировать Евровидение на "Суспільном" - он написал заявление на увольнение по своему желанию. Думаю, именно потому, что принял предложение "Базара" и понимал, что реакция компании будет отрицательной. Но это мои догадки - факт в том, что заявление подписано", - заявил Аласания.

Отметим, что песенный фестиваль финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Кроме того, он проходит под патронатом Александра Лукашенко. При этом Украина и страны ЕС не признают Лукашенко легитимным президентом в связи с последними событиями в стране.

В свою очередь телеведущий Тимур Мирошниченко ответил, что не поедет на "Славянский базар" и продолжит комментировать Евровидение.

"Славянский базар. Я более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история про музыку. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглись настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам", - написал Мирошниченко.

Но на этом спор не закончился. Аласания отметил, что Мирошниченко заявлен в программе "Базара" в Минске. А затем он высказал свою радость по поводу того, что Тимур все же отказался от участия в фестивале.

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Автор: Диана Могилевич