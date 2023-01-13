Шел январь, украинские военные всеми силами отбивали атаку за атакой в Бахмуте и Соледаре. А в параллельной Вселенной некоторые особи бахвалились своей роскошной жизнью. Так, сначала в мегаскандал загремела пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская. А затем общество вскипело из-за кадров с роскошной пати украинцев в Куршевеле.

Странная штука – хвастовство, правда? Еще более странная – хвастовство в самый неуместный момент, когда вокруг – кровь и потери. Почему люди, считающие себя сливками общества, не включают мозги и не понимают, что их обнаженная попа на фоне Ейфелевой башни в Париже или "золотое" шампанское "Кристалл" во время большой войны тригернет общество так, что мама, не горюй? Давайте разбираться.

Так уж сложилось в эпоху соцсетей, что мало кто может уехать в отпуск или выбраться на светское мероприятие и не щегольнуть этим. Я отнюдь не ханжа и всегда без капли зависти смотрю на инста-фото отдыхающих за границей друзей, коллег и знакомых. Я не завидую украинцам, уехавшим за бугор из-за полномасштабной войны и нашедшим там работу и условия получше; не бурчу, увидев на снимке в сети знакомую в кафе Германии с бокалом алкогольного напитка в руке; не осуждаю фотографии девушек с "подрумяненной" попой на пляже за границей в то время, как Украину бомбят. Выйти из зоны комфорта и уехать неизвестно куда, где нет никого родного или близкого – это тоже не про слабаков, поверьте.

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Странная штука – хвастовство, правда? Еще более странная – хвастовство в самый неуместный момент, когда вокруг – кровь и потери

Но когда люди переходят черту в этом хвастовстве, извините, меня бомбит не по-детски. Почему пресс-офицер ГПСУ кичится тем, как она отдыхает на Новый год в Париже, а стыдно становится мне? Речь идет не об обычной девушке, а о лице нашей пограничной службы, вместо которого общество увидело, извините, ж*пу в прямом и переносном смысле слова. Иванна Плантовская без зазрений совести опубликовала в своих соцсетях серию фото, последние из которых – с отдыха во Франции. Когда я гляжу на снимки, накатывает такое отвращение, что просто не нахожу подходящих слов, чтобы описать свои чувства. Почему человек, находящийся на госслужбе, не подумал, настолько хвастовство таким образом жизни неуместно в момент, когда многие буквально выживают, когда дети погибших военных донатят на армию, когда сколько украинцев в трауре из-за гибели родных или близких на фронте? Ответ простой – из-за чувства безнаказанности и вседозволенности. У Плантовской есть отличный пример для подражания – ее начальничек Сергей Мул. Если вы вдруг пропустили эти доводящие до бешенства факты о нем, ловите краткий пересказ: у генерал-майора Мула во время обысков нашли незадекларированное имущество, много наличных в гривнах и иностранной валюте, а также паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандес. Ему сообщили о подозрении в декабре 2022 года. А сейчас начальник пресс-офицерши находится в отпуске, но не арестован.

Интересно, что после предания огласке этой истории Плантовская начала оправдываться и писать о том, что ей поступают угрозы, ее жестко хейтят. Интересно, с чего бы это? А после и вовсе закрыла свои страницы в соцсетях. Думала, из глаз долой, и все забудут. Но нет! Времена, когда многие ошибки прощались чиновникам и их подчиненным, прошли. Чувство справедливости у украинцев сейчас обострено, как никогда. Поэтому, надеемся, эта история все же закончится увольнением военнослужащей, а ее начальник таки будет арестован. Искренне верим, что этот позорный эпизод станет примером для многих госслужащих, как поступать не стоит!

Времена, когда многие ошибки прощались чиновникам и их подчиненным, прошли. Чувство справедливости у украинцев сейчас обострено, как никогда

Едем дальше и переходим к не менее скандальной истории, которая приключилась на французском горнолыжном курорте Куршевель. Значит, группа украинских мажоров, вкусивших все прелести беззаботной жизни за границей, тусит на горнолыжном курорте. И кутит там так, что стыдно становится мне. Здоровый "лоб" Сергей Ошеровский, объявленный в Украине в розыск, вспоминает о родной стране, лишь танцуя под хит войны "Вова, їб*ш їх, бл**ь…". Сереженька, не сомневайся, Вова и ВСУ здесь еб*шат так, что рашистам мало места порой. А чем занимаешься ты, убегая от украинского правосудия? Транжиришь "честно" заработанные у ОПЗЖшника Столара деньги, боясь поткнуться в Украину? Напомним, Ошеровский причастен к так называемой бригаде "Потапов", обслуживающей строительство нардепа от пророссийского кодла Вадима Столара. Рядом с Ошеровским – его жена и по совместительству "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан. Да, цвет нации, так сказать.

Виновницей скандальной вечеринки оказалась украинская блогерша Алина Варакута – внимание – с мужем Дмитрием Величко. Девушка нехило отмечала свой день рождения с кальяном и шампанским "Кристалл". Поговаривают, этот кутеж обошелся в десятки тысяч евро. Неплохо, правда?

Когда блогершу начали тегать в сторис и хейтить в комментариях, она не растерялась и ответила, что, мол, имеет право праздновать свой день рождения так, как она сама того захочет. А еще она посоветовала украинцам "думать головой" прежде, чем ее критиковать. А 12 января и вовсе накатила серию постов, суть которых сводится к тому, что роскошная вечеринка в Куршевеле – это "акт демонстрации непокорности украинского народа". И знаете, ключевое слово здесь, как мне кажется, именно "демонстрация". Объясню почему.

Конечно, все мы понимаем, что у каждого украинца разный уровень доходов, каждый живет по своим возможностям. И, несмотря на войну, есть зажиточные граждане Украины, но означает ли это, что нужно демонстративно лить "Кристалл" на камеру и тусить так, чтобы об этом написали даже российские журналисты. Какой имидж вы создаете украинской нации перед иностранцами, что вы хотите показать этими актами? Мы – богатые, можем себе позволить? Мы – патриоты, поэтому пляшем под "Вова, їб*ш їх, бл**ь" и заказываем вынос перевернутого! украинского флага?

Но общество увидело в куршевельской вечеринке совсем иной посыл: в тот момент, когда гибнут лучшие, некоторые примажоренные особи могут спокойно, находясь в розыске, принимать участие в шумном пире во Франции, имея деньги, они получили возможность выехать за границу (интересно бы еще узнать, когда и на каких основаниях эти мужчины оказались за бугром).

Речь идет о чувстве вседозволенности, когда у тебя есть деньги. Когда ты спокойно путешествуешь, когда ты, находясь в розыске, выезжаешь из Украины

Неужели фигуранты этой шикарной пати в Куршевеле не понимали, что их моментально осудят украинцы за такие гуляния? А знаете, почему они, ни секунды не думая, заинстаграмили фото и видео громких развлечений во Франции? Да потому, что в системе их жизненных координат все можно! Мужчине призывного возраста не стыдно находиться в Дубае или в Куршевеле, объявленному в розыск Ошеровскому наплевать на законы Украины, у него жизнь бурлит, он ее не скрывает.

Снова же речь идет о чувстве вседозволенности, когда у тебя есть деньги. Когда ты спокойно путешествуешь, когда ты, находясь в розыске, выезжаешь из Украины. Кто, когда и как дал Ошеровскому покинуть страну – вот на эти вопросы предстоит найти ответы, иначе такие истории станут системными в будущем. Кажется, пришло время уничтожить годами взращиваемый лозунг в Украине "богатым можно все", поощряемый многими чиновниками и давший мощный импульс процветанию коррупции в нашей стране.

И когда, как не сейчас, пресечь неуместное бахвальство роскошной жизнью в соцсетях? Ведь это уже настоящая болезнь некоторых членов нашего общества, если они не чувствуют, где заканчиваются границы морали и дозволенного и начинается настоящее дно.

Ольга Робейко