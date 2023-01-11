Деньги на нужды ВСУ от детей передала их мама.

В поселке Колки Волынской области шестеро детей погибшего украинского воина растрогали всех своим поступком. Они наколядовали на Рождество 2075 гривень и передали их на нужды ВСУ.

Это - дети погибшего в октябре 2022-го года защитника Евгения Головчака, сообщается в Facebook Колкивской территориальной общины. Деньги принесла их мать Любовь.

"Очень трогательно было получить наколядованные от детей павшего бойца Головчака Евгения в сумме 2075 грн. Деньги привезла нам Любовь, которая вместе со своими родными показывает нам всем пример истинного мужества, преданности и любви к ближнему", – говорится в сообщении.

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Все средства, собранные детьми Евгения, пойдут на закупку всего необходимого нашим военным, которые находятся на передовой.

Евгений Головчак был солдатом 14 ОМБр имени князя Романа Великого. Погиб 8 октября, подорвавшись на мине. Это произошло за несколько дней до возвращения домой.

Как семьи, потерявшие родных на войне, помогают Украине

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