Налоги в конце концов - это приближение Победы, акцентировал Сазанов.

Неуплата налогов – это кража у ВСУ: с них покупается оружие и б/к, выплачивается денежное довольствие бойцов. Об этом заявил политический эксперт и военный Кирилл Сазонов, комментируя рейтинг налогоплательщиков среди сетей АЗК.

"Наткнулся на рейтинг налогоплательщиков среди автозаправок. Напомню, что налоги идут на ВСУ. С налогов покупается оружие и б/к, выплачивается денежное довольствие бойцов. Налоги, в конце концов, – это приближение Победы. Неуплата налогов – это кража у ВСУ", – заявил эксперт.

Он поблагодарил каждого волонтера и бизнес за донаты на ВСУ.

"Но есть вещи, о которых говорить стыдно. Но придется. Вот я посмотрел на налогоплательщиков среди автозаправок и прифигел. Большие сети: БРСМ, Маршалл, Мотто, Авантаж 7 и другие. Вас что там, поплавило? Как можно иметь сотни заправок, зарабатывать миллионы-миллиарды и не платить налоги?" – отметил Сазонов.

По его словам, если прятать налоги, то не будет ни дронов, ни ВСУ.

"Бизнес, который скрывается от налогов – это как мажор-уклонист, которого папа прячет от ВСУ. Зарабатывать на налоговом схематозе за счет ВСУ – такая себе история. Ты либо платишь налоги на ВСУ сегодня, либо будешь кормить армию оккупанта завтра. Выбор – за каждым!" – подытожил эксперт.