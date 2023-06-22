Дело рассматривали в закрытом режиме.

Навозаводский суд Чернигова закрыл админпротокол в отношении самой старшей матери Украины Валентины Подвербной, обвиняемой в издевательствах над дочерью Анной.

Как говорится в сюжете ТСН, 21 июня заслушали объяснения ее 12-летней дочери Анны, прессу на заседание не пустили. Домашнего насилия суд не увидел.

"По нашему мнению, и суд наше мнение поддержал, что мать не совершала насилия в отношении дочери. Необоснованный протокол подлежит закрытию", - рассказал защитник Валентины Подвербной Андрей Котенок.

По его словам, ребенок не подтвердил в суде фактов его избиения матерью, сообщает "Суспильне". "Что в отношении нее совершали насилие, ребенок не говорил такого. Она говорит: "Я люблю маму", - говорит Котенок.

Скандал вокруг самой старшей матери Украины Валентины Подвербной

Весной вокруг самой старшей матери Украины Валентины Подвербной разгорелся скандал: ее 12-летняя дочь Анна пожаловалась на издевательства матери, избиения и буллинг.

Исполком Черниговского горсовета принял решение отобрать дочь у 78-летней матери. После этого Анна опубликовала в своем Instagram еще серию постов, в которых рассказала, как мать издевалась над ней.

Валентина Подвербная обвинения отвергает и говорит, что ее дочь якобы кто-то убеждает публиковать такие посты с жалобами на нее.

Подвербна родила Анну-Марию в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет.

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