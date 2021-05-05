В Запорожской области завершают текущий средний ремонт трассы Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Участок протяженностью 10 км восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает подрядчик работ, компания "Автомагистраль-Юг", работы на участке 272-282 км начали одними из первых в сезоне-2021. Их выполняли 80 сотрудников и 60 единиц техники.

В течение двух месяцев здесь полностью восстановили дорожное полотно, а также переустановили слабое основание на отдельных участках, восстановили водопропускные трубы и сделали водоотвод с проезжей части, расчистили придорожную полосу.

Пока еще укрепляют обочины, устраивают съезды, устанавливают дорожные знаки и обустраивают остановки общественного транспорта. Вскоре начнется установка барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

Автомобильная дорога национального значения Н-23 имеет протяженность 255,8 км и проходит через густонаселенные районные центры Кировоградщины, Днепропетровщины и Запорожья.

"Дорога уже много лет нуждалась в ремонте через многочисленные ямы, наплывы и колейность. За последние 50 лет на участках трассы в Запорожской области проводили только аварийные ремонты. После завершения работ передвигаться по дороге наконец станет комфортно и безопасно", - уверяют строители.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал как продвигается масштабный инфраструктурный проект области – строительство мостов в Запорожье. Благодаря программе Зеленского на легендарном долгострое уже открыто движение по первой части балочного моста.

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Автор: Иван Бойко