В Виннице презентовали художественный проект 'Украина сквозь века' народного художника Владимира Козюка

23 октября, в Винницком областном художественном музее состоялась презентация культурно-просветительского художественного проекта "Украина сквозь века" известного украинского художника Владимира Козюка. Этот проект, который уже успел получить признание на национальном уровне, ранее экспонировался в таких престижных локациях, как София Киевская, Верховная Рада Украины, Национальный музей Шептицкого во Львове и университет Шевченко.

Экспозиция состоит из семиполотного септиха, который является результатом совместной работы команды художников под руководством Козюка, в частности, Евгении Божко, Ольги Тяжеловой и Валерии Кузьменко. Проект, который длился полтора года, отражает как трагедию современности - разрушения и войну, так и глубокие культурные традиции Украины. Козюк подчеркнул, что в экспозиции изображены ключевые артефакты украинской истории - от мизенской культуры до современности.

В образах женщин, олицетворяющих различные регионы Украины, художник пытается показать, как традиции и культурное наследие передаются через поколения. "Основной смысл этой выставки - продемонстрировать богатство украинской культуры через народ и женщину", - отметил Виктор Косаковский, доцент Винницкого педагогического университета.

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Во время мероприятия Владимир Козюк был награжден за волонтерский вклад в Победу Украины. Руководитель городской организации объединения "Мы - Винничане" Сергей Кудлаенко отметил, что культурные проекты не только представляют Украину миру, но и становятся благотворительными инициативами для поддержки ВСУ.

Козюк активно привлекает гуманитарную помощь для воинских частей, демонстрируя, что искусство может сочетаться с практической поддержкой в условиях войны. В конце мероприятия стало известно, что новый проект "Молитва за Украину" будет представлен во Дворце Потоцких в Тульчине уже в начале ноября.

Куратором проекта "Украина сквозь века" является Оксана Старак-Повякель, а научным руководителем - Виктор Косаковский. После Винницы проект отправится в Киев и продолжит свое путешествие по Европе, представляя украинскую культуру на международной арене.

"Сегодня в Винницком областном художественном музее открывается интересная выставка - будет представлен септих 'Украина сквозь века', который представляет собой одно произведение из семи полотен. Владимир Козюк, как человек-патриот, делает огромный вклад в создание положительного имиджа Украины в мире. Его проекты объединяют сотни художников и демонстрируют нашу культуру в десятках стран", - высказался о работах выдающийся украинский художник Иван Марчук.

Таким образом, художественный проект "Украина сквозь века" не только подчеркивает культурное наследие, но и служит мощным инструментом в борьбе за идентичность и независимость Украины в условиях глобальных вызовов. "Музы не спят! Они борются за право на жизнь нашего талантливого многострадального народа", - добавил Марчук, призывая к поддержке искусства в это непростое время.

Справка: Иван Марчук выдающийся украинский художник, который создал около 5 000 работ, открыл более 150 монографических и 50 коллективных выставок. Работы гения находятся в музеях на пяти континентах мира.