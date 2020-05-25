В Варшаву прибыл первый чартер с украинскими заробитчанами

На борту самолета находилось 178 украинцев, после прилета они отправились на двухнедельный карантин.

В столицу Польши 24 мая прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на польскую компанию с международного трудоустройства Gremi Personal, которая совместно с МАУ организовала чартер.

На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин в карантине центры.

Согласно требованию украинской власти, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше. Также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Разрешение на перелет было получено у официальных органов власти Польши и Украины.

Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу польских работодателей, а также украинцев, которые хотят поехать в Польшу на работу, отметили в компании.

На обратном пути из Варшавы в Киев борт будет использован МИД Украины как эвакуационный для граждан Украины.

Ранее в Австрию чартером отправились 200 украинских сезонных работников.

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