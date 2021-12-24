Всего планируется поставка 24 машин.

В Украину прибыли три вертолета H-125 французской компании Airbus Helicopters для нужд Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в пограничном ведомстве.

В ГПСУ напомнили, что первые два вертолета французской компании Airbus Helicopter прибыли в Украину в начале 2020 года, еще два – в ноябре 2021 года.

В целом пограничники должны получить 24 машины.

Эти вертолеты имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, которая позволяет вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. При этом тепловизионная камера способна обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.

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Оборудование дает возможность не только вести запись видео в высоком качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оборудованы системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

В ГПСУ напомнили, что первые вертолеты по украинско-французскому контракту были приняты на вооружение в январе 2020 году. Их активно применяли во время пограничных операций "Карпаты-2021" и "Рубеж-2021".

Как сообщал УНИАН, 20 ноября авиационные подразделения ГПСУ получили два французских вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters. Их планировали использовать для охраны участка границы с Беларусью.