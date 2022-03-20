После победы Украины МКИП выпустит печатный сборник стихов, в который войдут лучшие работы талантливых писателей.

В Украине создан нацпортал под названием "Поэзия Свободных".

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, портал создан Министерством культуры и информационной политики (МКИП) и Госискусств, с участием инициативных волонтеров.

Он отметил, что это площадка, на которой каждый украинец может поделиться своими произведениями, которые навеяла ужасная война, развязанная РФ 24 февраля 2022 года.

"За время войны я прочитал столько сильных стихов о войне. Каждая строка - рифмованная военная хроника. Сегодня многие люди почувствовали потребность делиться тем, что они переживают через поэзию, рефлексировать боль сквозь содержательные строки своих произведений", - отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что каждый стих, каждая строка, каждое слово – это мягкая сила, которая уже часть украинской истории. "После нашей победы, будущие поколения должны помнить через что мы прошли и вдохновиться отвагой и героической борьбой", - выразил убеждение министр.

Ткаченко также сообщил, что после победы Украины МКИП выпустит печатный сборник стихов, в который войдут лучшие работы талантливых авторов, которые присоединились к инициативе "Поэзия Свободных".

"Присоединяйтесь: https://warpoetry.mkip.gov.ua/. Мы точно знаем, что войны заканчиваются, а поэзия – нет", - подытожил министр.

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