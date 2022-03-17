Украинцы могут предложить свой ТОП украинских музыкальных композиций.

Совместно с первой леди Еленой Зеленской Министерство культуры и информационной политики реализует ежечасную трансляцию украинских песен на европейском радио.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МКИП.

Согласно предварительных договоренностей с Европейским союзом радиовещания – крупнейшей в мире профессиональной ассоциацией телерадиовещателей, каждый новый час на европейских радиостанциях будет начинаться с украинской песни.

"Музыка является особенной для нас. Песнями пронизана жизнь каждого украинца. И сейчас в наших сердцах также звучит музыка, стоит только прислушаться... имею мечту, чтобы каждый час европейцы слышали песни украинских исполнителей. Поэтому давайте совместно создадим перечень этих песен", – отметила Первая леди Елена Зеленская.

В комментариях к публикации Первой Леди Елены Зеленской в Facebook украинцы могут предложить свой ТОП украинских музыкальных композиций времен независимости Украины. Далее из этих рекомендаций будет сформирован плей-лист для трансляции в Европе.

"Наша музыка является весомой частью украинской культуры. Она всегда была поддержкой духа для каждого человека. А ее колорит и этномотивы завоевывают все больше ценителей в мире. Вспомним лишь прошлогодний фурор на Евровидении. То, что наши песни скоро зазвучат на европейском радио – уверен, будет способствовать еще большей солидарности с Украиной", – добавил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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