Включать музыку в общественном транспорте не разрешается не только водителям, но и пассажирам.

В пятницу, 7 октября, в Украине вступает в силу закон о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора, которым также запрещается так называемое "акустическое насилие" в общественном транспорте.

Об этом сообщает Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Согласно закону, водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запретят воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. Данный запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным и международным маршрутам.

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Примечательно, что запрет на шум касается не только водителей, но и самих пассажиров. Теперь водитель официально будет иметь право высадить нарушителей тишины из общественного траспорта.

Также с 7 октября будет запрещено публичное воспроизведение фонограм, видеограм или клипов российских исполнителей.

Запрет русской музыки в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (№7273-д), которым запретила в Украине публичное воспроизведение музыки российских исполнителей.

Данным документом запрещаются публичные исполнение, показ, демонстрация, сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащих зафиксированное исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом, совершенное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного ВР государством-агрессором и/или произведенные физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором.

Кроме того, 30 сентября Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который вошли некоторые украинские артисты, умалчивающие о войне в Украине. Под санкции попали телеведущие Оксана Марченко и Регина Тодоренко, а также певицы Ани Лорак, Анна Седокова, Таисия Повалий.

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