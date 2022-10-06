В этот перечень попали опальные звезды, которые молчат о войне в Украине.

Совет нацбезопасности и обороны 30 сентября одобрил санкционный список, в который вошли некоторые украинские артисты, умалчивающие о войне в Украине.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Так, под санкции попали телеведущая Оксана Марченко, певицы Ани Лорак, Анна Седокова, Таисия Повалий и телеведущая Регина Тодоренко.

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Почему они попали под санкции

Оксана Марченко неоднократно делала антиукраинские заявления. Также она обращалась к президентам разным стран с просьбой повлиять на освождение ее супруга Виктора Медвечука. В сентябре 2022 в Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на одного из лидеров "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.

Певицы Ани Лорак и Анна Седокова попали под санкции из-за молчания о войне в Украине. Несмотря на то, что девушки родились в украине, они много лет живут и работают в РФ. Даже после 24 февраля они невернулись на родину и не выразили поддержку родной стране.

Что касается Таисии Повалий, она и вовсе цинично выступает на концертах в РФ и поет песни на украинском языке.

А вот Регина Тодоренко заявила, что не будет обсуждать политику, так как у нее разные взгляды с мужем. Позже она попрощалась со своими родными из Одессы.

Напомним, ранее Осадчая рассказала, почему хочет взять интервью у Лорак и Лободы.

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