Из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут.

В Украине задерживается движение железнодорожных поездов из-за массированной ракетной атаки Российской Федерации. Как известно, воздушная тревога началась почти по всей территории Украины около часа ночи. Она до сих пор продолжается.

В частности, в связи с вражеской атакой по объектам энергетической инфраструктуры, в Украине часть участков - обесточены. Задействованы резервные тепловозы, сообщает "Укрзализныця" в социальной сети Facebook.

"Из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут", - говорится в сообщении.

А именно:

- №191/192 Краматорск Одесса задерживается на +2:51

- №7/8 Одесса Харьков +2:42

- №91/92 Харьков Одесса +2:31

- №53/54 Одесса Днепр +2:23

- №29/30 Ужгород Киев +1:54

- №7/8 Черновцы Киев +1:52

- №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38

- №95/96 Рахов Киев +1:17

- №23/24 Хелм Киев +1:14

- №31/32 Перемышль Запорожье +1:11

- №119/120 Львов Запорожье +0:55

- №77/78 Одесса Ковель +0:51

- №749/750 Киев Вена +0:40

- №45/46 Харьков Ужгород +0:32

- №3/4 Запорожье Ужгород +0:30

"Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность, а пункты несокрушимости с резервным питанием готовы принимать гостей весь день", - сказано в сообщении.

Также в компании отметили, что в случае опоздания украинцев на рейсы из-за воздушной тревоги, они смогут воспользоваться другими рейсами аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

"При этом, Киевская Кольцевая электричка продолжает курсировать четко по графику и - напоминаем - имеет остановки возле трех важных узлов с пересадкой на поезда дальнего следования: Киев-Пассажирский, Дарница и Святошин", - отметили там.

В Украине новые "прилеты" по объектам энергоинфраструктуры

Напомним, что из-за нового массированного удара ракетами и БПЛА россиян в некоторых областях Украины фиксируют предварительные попадания по объектам энергоинфраструктуры.

В частности, о первых возможных "прилетах" стало известно в Одесской области. По словам представителя оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука, жертв пока нет, но пострадали некоторые жилые дома. В городе была выключена электроэнергия.

Также гендиректор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко предупредил граждан, что из-за ракетной угрозы в Украине применяют превентивные отключения света.

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