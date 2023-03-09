В Украине задерживается движение железнодорожных поездов из-за массированной ракетной атаки Российской Федерации. Как известно, воздушная тревога началась почти по всей территории Украины около часа ночи. Она до сих пор продолжается.
В частности, в связи с вражеской атакой по объектам энергетической инфраструктуры, в Украине часть участков - обесточены. Задействованы резервные тепловозы, сообщает "Укрзализныця" в социальной сети Facebook.
"Из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут", - говорится в сообщении.
А именно:
- №191/192 Краматорск Одесса задерживается на +2:51
- №7/8 Одесса Харьков +2:42
- №91/92 Харьков Одесса +2:31
- №53/54 Одесса Днепр +2:23
- №29/30 Ужгород Киев +1:54
- №7/8 Черновцы Киев +1:52
- №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
- №95/96 Рахов Киев +1:17
- №23/24 Хелм Киев +1:14
- №31/32 Перемышль Запорожье +1:11
- №119/120 Львов Запорожье +0:55
- №77/78 Одесса Ковель +0:51
- №749/750 Киев Вена +0:40
- №45/46 Харьков Ужгород +0:32
- №3/4 Запорожье Ужгород +0:30
"Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность, а пункты несокрушимости с резервным питанием готовы принимать гостей весь день", - сказано в сообщении.
Также в компании отметили, что в случае опоздания украинцев на рейсы из-за воздушной тревоги, они смогут воспользоваться другими рейсами аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.
"При этом, Киевская Кольцевая электричка продолжает курсировать четко по графику и - напоминаем - имеет остановки возле трех важных узлов с пересадкой на поезда дальнего следования: Киев-Пассажирский, Дарница и Святошин", - отметили там.
В Украине новые "прилеты" по объектам энергоинфраструктуры
Напомним, что из-за нового массированного удара ракетами и БПЛА россиян в некоторых областях Украины фиксируют предварительные попадания по объектам энергоинфраструктуры.
В частности, о первых возможных "прилетах" стало известно в Одесской области. По словам представителя оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука, жертв пока нет, но пострадали некоторые жилые дома. В городе была выключена электроэнергия.
Также гендиректор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко предупредил граждан, что из-за ракетной угрозы в Украине применяют превентивные отключения света.