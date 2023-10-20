Проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей: не подтверждено ее поступление в более чем 3 тысячах случаев.

Треть переданной в этом году украинским военным гуманитарной помощи не дошла до воинских частей. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной Государственной таможенной службой Украины совместно с Министерством обороны.

Обращается внимание, что совместно с Минобороны создан механизм контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он предоставляет возможность оперативного обмена информацией по подтверждению получения военными формированиями таких товаров и выявления рисковых таможенных оформлений.

"В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также, установлено более 3 тысяч случаев не подтверждения ее поступления в воинские части", - говорится в сообщении.

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С целью прекращения выявленных нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных лиц к административной или уголовной ответственности таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. ст. 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины. Также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

Гуманитарная помощь в Украине

Как сообщал УНИАН, в июне Гостаможслужба информировала, что зафиксировала с начала года 653 случая исчезновения гуманитарных грузов военного назначения.

Отмечалось, что в пропавших грузах были пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт.

Такие случаи были выявлены по результатам совместных с Минобороны проверок более 5 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес около 100 воинских частей. В результате за 5 месяцев Гостаможслужба составила 115 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений были товары, ввезенные на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, и направлено в правоохранительные органы 159 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления.

Для сравнения отмечалось, что в течение всего 2022 года таможнями Гостаможслужбы составлено 100 аналогичных протоколов о нарушении таможенных правил, и направлено правоохранителям 29 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления.

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