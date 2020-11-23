В Министерстве юстиции Украины вводят систему рейтингования тюрем.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
«Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту «SURGe» в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО», - рассказал чиновник.
Для чего нужен рейтинг
По его словам, этот инструментарий поможет Минюсту регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.
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Эта система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.
«Зачем нужна новая система? Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда «что-то случается» в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию «эпизодических» управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях», - пояснил Малюська.
Он отметил, что среди ключевых проблем современного подхода, в частности то, что управление пенитенциарной системой не базируется на четких и измеряемых условиях, а сбор статистических данных не является унифицированным и редко используется для последовательности в принятии решений. Кроме того, руководство пенитенциарной системы и тюремный персонал имеют разное видение приоритетов деятельности и будущего реформы.
В то же время, новая система, по словам министра, позволит получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний, ею устанавливаются четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы, а также объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний.
Также устанавливается регулярный и унифицированный подход к сбору статистики и измерения результатов работы пенитенциарных учреждений, начинается рейтингование тюрем на основе четких критериев оценки, чтобы понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так происходит.
Кроме того, предполагается принятие решений об изменениях: кадровых и финансовых ресурсах, предоставлении поддержки или ужесточении контроля, совершенствовании законодательной базы.
Бунт в одесской колонии: что произошло
- 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.
- Вячеслав Аброськин, занимавший в то время должность первого заместителя начальника Нацполиции Украины, заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе».
- Руководство Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции заявило, что мятеж инициирован шестью заключенными «негативной направленности» во главе с так называемым «смотрящим» за колонией. Также сообщалось, что мятеж был согласован с некоторыми главарями уголовного мира в Одесском регионе.
- После бунта колония прекратила существование - около 450 осужденных отправили в другие исправительные учреждения.
- Зимой 2020 года прокуратура сообщила о подозрении семерым мужчинам, принимавшим активное участие в беспорядках.
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